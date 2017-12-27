سمو محافظ المحافظة الجنوبية: ما يطرح خلال اللقاءات المباشرة مع الأهالي موضع اهتمام ومتابعة المنامة في 27 ديسمبر / بنا / أكد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أهمية مواصلة عقد اللقاءات بصورة مستمرة وثابته بالشكل الذي يضمن الوصول إلى الأهالي والاستماع إلى احوالهم واخذ النصح والمشورة فيما ينشدونه من تطلعات تساهم في تطوير مستوى الخدمات والجودة المقدمة لهم، مشيراً سموه إلى استثمار المحافظة الجنوبية لتلك اللقاءات من خلال صياغة جملة من المبادرات الممزوجة بين احتياجات الأهالي والفكرة الجديدة التي تجعلها ذات قيمة مضافة تحقق استدامة المنفعة لمعالم وشواهد المحافظة من جانب ولواقع الإرث الحضاري والتاريخي لأهالي المحافظة من جانب آخر.

جاء ذلك خلال استقبال سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الوجهاء والاعيان ورواد المجالس بالمحافظة ونخبة من الإعلاميين والمفكرين في مجلس سموه الأسبوعي.

كما أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن كل ما يثار ويتناول خلال اللقاءات المباشرة مع الأهالي موضع اهتمام ومتابعة ودليل نسترشد من خلاله في اكمال الجزء المكمل لواقع ما نشاهده من احتياجات خلال الزيارات التفقدية والتي كان آخرها زيارة منطقة الزلاق، معرباً سموه عن أن التعاون والتنسيق الذي قامت به المحافظة مؤخراً مع عدد من الوزارات والجهات الخاصة يبشر بطالع خير وبركة قادم للمشاريع والبرامج التي تسعى وتتسارع المحافظة الجنوبية من اجل تلبيتها لأهالي مدن وقرى المحافظة.

وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية الى أن المحافظة ستعمل على وضع رؤية متكاملة للعمل فيها خلال العام الجديد، والتي ستركز فيها على وضع خطط ومشاريع تتسم بالاستدامة في خدمة الأهالي، وذلك من أجل تقديم مشاريع تلبي تطلعات الأهالي على المدى البعيد، سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير ورخاء على مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة.

من جانبهم أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي يقوم بها سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية خلال زياراته الميدانية واطلاعه عن قرب لاحتياجات مناطق المحافظة.



ل.ب/ع ع



بنا 1202 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2017/12/27 - 06 : 03 PM