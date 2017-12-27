خلال استقباله سفير المملكة المتحدة.. وزير الداخلية يشيد بالتصنيف البريطاني لمجموعات بحرينية خارجة عن القانون كمنظمات إرهابية المنامة في 27 ديسمبر / بنا /استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح اليوم ، سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وذلك بحضور معالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام.

وفي مستهل اللقاء ، أشاد معالي الوزير بما وصل إليه التعاون الأمني والثقة المتبادلة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، معبرا عن تقديره للمملكة المتحدة على تصنيف مجموعات بحرينية خارجة عن القانون، كمنظمات إرهابية، مشيدا بالعلاقات التاريخية والوثيقة، القائمة بين البلدين الصديقين والتي تجاوزت الـ200 عام.

وأكد معالي الوزير أن هذه المبادرة الاستباقية لمكافحة الإرهاب، والتي أقرها البرلمان البريطاني، بناء على طلب من وزيرة الداخلية البريطانية، تعكس قناعة المجتمع الدولي بأهمية محاربة الإرهاب بكافة أشكاله والداعمين له، كما أن من شأنها تحفيز الآخرين على اتخاذ إجراءات واضحة وخطوات مماثلة، ضد المنظمات والمجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن واستقرار البحرين، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ح ب/ع ع



بنا 1158 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2017/12/27 - 15 : 03 PM