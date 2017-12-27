رئيس ديوان الخدمة المدنية يستقبل وزير شؤون الاعلام المنامة في 27 ديسمبر / بنا / استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد، وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي، حيث بحثا سبل تطوير الموارد البشرية في الوزارة وتعزيز العلاقات بين الديوان والوزارة.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية خلال لقائه السيد علي بن محمد الرميحي دور الإعلام المهم في إبراز إنجازات الجهات الحكومية الذي يسهم في رفع اسم المملكة عالياً.

من جانبه أعرب وزير شؤون الاعلام عن شكره وتقديره لديوان الخدمة المدنية وما يقوم به من جهود كبيرة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية.



ل.ب/ع ع



بنا 1156 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2017/12/27 - 03 : 03 PM