القائد العام لقوة الدفاع يستقبل قائد سلاح الجو الملكي البحريني‎ المنامة في 27 ديسمبر/بنا/ استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني.



وخلال اللقاء، رحب معاليه بقائد سلاح الجو الملكي البحريني، مشيداً بالعمل الدؤوب لكل منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني لما من شأنه تحقيق المزيد من التطور والتقدم الإداري والقتالي بسلاح الجو الملكي البحريني.

حضر اللقاء اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1124 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2017/12/27 - 42 : 02 PM