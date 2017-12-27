الأمن الإذاعي يناقش أعمال التطوير والتحديث بعدد من إدارات وزارة الداخلية مع بدايات العام 2018 المنامة في 27 ديسمبر/ بنا / يناقش برنامج "الأمن الإذاعي" في حلقته التي تذاع غداً الخميس أعمال التطوير والتحديث بعدد من إدارات وزارة الداخلية مع بدايات العام 2018 حيث يستضيف البرنامج، عدداً من المسئولين والمعنيين في هذا المجال.



برنامج "الأمن" الإذاعي، تعده وتقدمه إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الساعة 1.00 ظهراً على الموجة FM102.3 والحلقة من تقديم شيخة الزياني ويخرجها على الهواء مساعد ملازم عبدالرحمن البطي .



للمشاركة بالبرنامج، يمكن الاتصال على هاتف 17684888 وللتواصل عبر الرسائل النصية من شركة بتلكو 92675 ، زين88263 ، فيفا 98029، كما يمكنكم مشاهدته على الهواء مباشرة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة moi_bahrain.



ن.ف/خ.س



بنا 1114 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2017/12/27 - 18 : 02 PM