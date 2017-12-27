الوفد الوزاري العربي المعني بالقرار الأمريكي بشأن القدس يجتمع في عمّان 6 يناير القاهرة في 27 ديسمبر/بنا /أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس مكتب الأمين العام للجامعة حسام زكي أن الوفد الوزاري العربي المعني بالقرار الأمريكي بشأن القدس، سيعقد اجتماعا في الأردن في 6 يناير المقبل بدعوة من رئاسة القمة العربية.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حسام زكي اليوم، نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط، حول حصاد عام 2017 لنشاطات جامعة الدول العربية.



ويضم الوفد الوزاري العربي وزراء خارجية، مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.



خ.س



بنا 1104 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 87 اخر تحديث : 2017/12/27 - 13 : 02 PM