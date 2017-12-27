مستوطنون وعناصر من المخابرات الاسرائيلية يواصلون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى القدس المحتلة في 27 ديسمبر/ بنا / جددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الاستفزازية، للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وقالت وكالة الانباء الفلسطينية إن 61 مستوطنا بينهم 8 عناصر من مخابرات الاحتلال، اقتحموا المسجد المبارك في فترة الاقتحامات الصباحية.



ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد، وأخرى استكشافية لعناصر المخابرات.



وفي سياق متصل قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسيرة في بيت لحم، منددة بإعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس، واعتقلت ناشطا، واعتدت على صحفي.



وانطلقت المسيرة التي دعت اليها لجنة التنسيق الفصائلي، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمركز النسوي، والمنظمات الشعبية، من منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، مرورا بشارع القدس الخليل، وصولا إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث قمعها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى اندلاع موجهات.







و.ش



بنا 1003 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 86 اخر تحديث : 2017/12/27 - 45 : 01 PM