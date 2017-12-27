خفر السواحل الإيطالي ينقذ 134 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط روما في 27 ديسمبر/ بنا / أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، كانوا على متن ثلاثة قوارب في طريقهم من ليبيا إلى القارة العجوز.



وأنقذت منظمة "Proactiva Open Arms" غير الحكومية قاربا مطاطيا، كان يقل 134 مهاجرا من بنغلادش وباكستان ودول غرب إفريقيا، بينهم سبعة الأطفال، وسيتم نقلهم على متن سفينة "Aquarius" التابعة لمنظمة "SOS Mediterranee" إلى ميناء بوزالو في صقلية.



وأنقذت بارجة حربية تابعة لعملية "صوفيا" التي يديرها الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، قاربين آخرين كان على متنهما نحو 230 شخصا.



وأعلن متحدث باسم منظمة "SOS Mediterranee" بحسب "روسا اليوم" أن هؤلاء المنقذين سينقلون أيضا إلى سفينة المنظمة.



وأفادت جريدة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن مهربي البشر خفضوا كلفة عملية العبور إلى 400 يورو للشخص، وخاصة مع سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، وذلك مع وضع أكبر عدد ممكن من المهاجرين في القوارب.



و.ش



بنا 0958 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2017/12/27 - 45 : 01 PM