المحقق الخاص في كوريا الجنوبية يطلب من المحكمة توقيع عقوبة السجن 12 عاما على وريث سامسونغ سيئول في 27 ديسمبر / بنا / طلب المحقق الخاص في كوريا الجنوبية من المحكمة توقيع عقوبة الحكم بالسجن 12 عاما على " لي جيه يونغ " ولي عهد سامسونغ اكبر مجموعة اعمال في كوريا الجنوبية .



وتلقى سليل اكبر مجموعة أعمال لكوريا الجنوبية الذي يبلغ من العمر 49 عاما حكما بالسجن لمدة خمس سنوات يوم 25 أغسطس في خمس تهم تشمل الرشوة والاختلاس وإخفاء الأموال في الخارج.



وقد ثبتت إدانته بتقديم مبلغ 8.82 مليار ون (8.19 مليون دولار) كرشاوى إلى تشوي سون سيل، وهي صديقة قديمة ومقربة من الرئيسة السابقة بارك كون هي .



كما تم إدانة أربعة من كبار المديرين التنفيذيين السابقين لسامسونغ ، هم تشوي جي سونغ، الرئيس السابق لمكتب استراتيجية برج التحكم في المستقبل المحلول حاليا ، ونائبه السابق تشانغ تشونغ كي، والرئيس السابق لشركة سامسونغ للإلكترونيات بارك سانغ جين،. كما حكم على الرئيس الأسبق هوانغ سونغ - سو ، بتهم مماثلة وحكم عليهم بالسجن لمدة أربع سنوات أو مع وقف التنفيذ. وقد استأنفوا جميعا الأحكام



وكان المستشار الخاص بارك يونغ سو المسئول عن القضية قد طالب بعقوبة 12 عاما على لي و7 إلى 10 سنوات للمديرين التنفيذيين الأربعة. ومن المتوقع أن يطالب بعقوبات مشددة على لي مرة أخرى.



واتهم الادعاء "لي" والمدعى عليهم الآخرين بالتورط في تقديم 43.3 مليار وون من الرشاوى إلى بارك وتشوي لكسب تأييد الحكومة للاندماج الرئيسي لوحدتي سامسونغ. واعتبر الاندماج أمرا حيويا للسيطرة على مجموعة الأعمال من أجل أن يرث "لي" القيادة من والده المريض لي كون هي.



ولم تعترف المحكمة الأدنى بالرشاوى كجزء من الأموال بما في ذلك تبرع المجموعة بحوالى 20.4 مليار وون للمؤسستين اللتين يدعى بأن تشوى تسيطر عليهما و 13.5 مليار ون لم يتم تقديمها بالفعل.



وكان قد تم القبض على " لى" في فبراير. بينما تقف الرئيسة السابقة بارك وتشوي في محاكمتين منفصلتين حول سلسلة من التهم المتعلقة بالفضيحة التي أدت في النهاية إلى الإطاحة ببارك في مارس.





ع ذ



بنا 0941 جمت 27/12/2017





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