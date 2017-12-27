مقتل 50 مسلحا من تنظيم داعش في عمليات عسكرية شرق أفغانستان كابول في 27 ديسمبر/ بنا / اكدت وزارة الدفاع الافغانية مقتل نحو 50 مسلحا ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي في عمليات لقوات الدفاع والامن الوطني الافغانية.



ونقلت وكالة الانباء "خاما برس" الافغانية عن وزارة الدفاع اليوم أن سلسلة من عمليات القصف الجوي جرت بمنطقة أشين بإقليم "ننجارهار" شرق أفغانستان.



وأضاف البيان أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخائر ومتفجرات وأسلحة خاصة بالجماعة الارهابية.



وذكرت وزارة الدفاع أن عمليات القصف الجوي أسفرت أيضا عن تدمير ملاذ آمن، خاص بالجماعة الارهابية في هذا الاقليم.









و.ش



بنا 0940 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2017/12/27 - 47 : 12 PM