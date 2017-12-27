الاحتلال الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية في الأغوار الشمالية رام الله في 27 ديسمبر/ بنا / اجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاربعاء تدريبات عسكرية واسعة باستخدام المدفعية الثقيلة، في مناطق شرق طوباس والأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الاغوار في محافظة طوباس عارف دراغمة في بيان له إن قوات الاحتلال أجرت الليلة الماضية وصباح اليوم تدريبات بالمدفعية الثقيلة بالقرب من بيوت المواطنين القاطنين في المنطقة، في قرية العقبة شرق طوباس، ما تسبب في حالة ذعر بينهم، إضافة لأخرى في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.



و.ش



بنا 0936 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2017/12/27 - 45 : 12 PM