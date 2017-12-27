الامم المتحدة تلغي عشرات الوظائف بعد تقليص واشنطن مساهماتها في ميزانيتها نيويورك في 27 ديسمبر /بنا/ الغت الامم المتحدة 131 وظيفة ، بعد قرار الولايات المتحدة تقليص ميزانية الأمم المتحدة بمبلغ 285 مليون دولار في السنة المالية المقبلة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عنه تعليقا على ميزانية المنظمة للسنة المالية 2018-2019 والتي تم تبنيها الأحد الماضي، أن المنظمة قررت إلغاء 131 وظيفة مقارنة مع العام المنتهي، لينخفض عددها الإجمالي إلى 9959 وظيفة.



وذكر البيان أن ميزانية الأمم المتحدة لعام 2018-2019 (بمبلغ 5.397 مليار دولار) تقل بـ5% عما كانت عليه في عام 2016-2017، وأقل مما كان متوقعا، وذلك يقضي بتقليصات في معظم الوكالات والمكاتب الأممية، بما في ذلك البعثات الخاصة.



وكانت الولايات المتحدة اعلنت امس انها تعتزم اجراء خفض كبير في مساهمتها السنوية بميزانية الأمم المتحدة.

وقالت المندوبة الامريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي ان "ذلك الاقتطاع التاريخي بجانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية"، و"خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح".



وتبلغ قيمة مساهمات الولايات المتحدة الحالية في الامم المتحدة نحو 3ر3 مليار دولار سنويا تعادل 22% من اجمالي ميزانية المنظمة.





خ.س



بنا 0906 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2017/12/27 - 15 : 12 PM