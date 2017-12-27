تقرير اسرائيلي : ثلث أطفال إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر القدس المحتلة في 27 ديسمبر / بنا / افاد تقرير اسرائيلي أن نحو 33% من الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر.



وجاء في التقرير الذي اصدره مجلس سلامة الطفل أن 20% من الأطفال اليهود فقراء فيما تبلغ نسبة الفقر لدى الأطفال العرب 62%.



وبحسب البيانات فان احتمال السقوط بين براثن الفقر يزداد لدى العائلات الكبيرة.





واشارت مصادر صحفية اسرائيلية الى انه تم اليوم تقديم نسخة من التقرير للرئيس الأسرائيلي رؤوفين ريفلين .



وعقبت رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الاطفال الأسرائيلية يفعات شاشا بيتون ان المعطيات الصعبة والمؤلمة التي يتضمنها هذا التقرير تبرهن أن أمام المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته العمل الكثير لمراعاة حقوق الأطفال.







ع ذ



بنا 0904 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2017/12/27 - 14 : 12 PM