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تقرير اسرائيلي : ثلث أطفال إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر
2017/12/27 - 14 : 12 PM
القدس المحتلة في 27 ديسمبر / بنا / افاد تقرير اسرائيلي أن نحو 33% من الأطفال في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر.

وجاء في التقرير الذي اصدره مجلس سلامة الطفل أن 20% من الأطفال اليهود فقراء فيما تبلغ نسبة الفقر لدى الأطفال العرب 62%.

وبحسب البيانات فان احتمال السقوط بين براثن الفقر يزداد لدى العائلات الكبيرة.


واشارت مصادر صحفية اسرائيلية الى انه تم اليوم تقديم نسخة من التقرير للرئيس الأسرائيلي رؤوفين ريفلين .

وعقبت رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق الاطفال الأسرائيلية يفعات شاشا بيتون ان المعطيات الصعبة والمؤلمة التي يتضمنها هذا التقرير تبرهن أن أمام المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته العمل الكثير لمراعاة حقوق الأطفال.



ع ذ

بنا 0904 جمت 27/12/2017


عدد القراءات : 47         اخر تحديث : 2017/12/27 - 14 : 12 PM
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