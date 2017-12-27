مسلح يقتل شخص ويحتجز رهائن في مصنع جنوب شرق موسكو موسكو في 27 ديسمبر/ بنا / أعلن مصدر أمني روسي عن احتجاز عدة أشخاص كرهائن في مبنى معمل "Menshevik" لإنتاج الحلويات في جنوب شرق موسكو.

وذكر المصدر لوكالة نوفوستي "أن شخصا مسلحا كان قد فتح النار هناك ويحتجز المسلح عدة أشخاص هناك كرهائن".



وأضاف أن الشرطة طوقت منطقة الحادث في شارع إلوفايسكايا بموسكو.

وفي وقت سابق أفادت الدائرة الصحفية في المديرية العامة للشؤون الداخلية في العاصمة الروسية، بأن الشرطة تحاول اعتقال شخص أطلق النار في مبنى جنوب شرق موسكو.



وذكرت الشرطة أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة شخصين آخرين.



وتقول الشرطة إن القاتل واسمه إيليا أفريانوف (المالك السابق للمعمل) تحصن في المبنى، ويرفض السماح لأحد بالدخول.



وأفاد مصدر مطلع أن خلافا وقع بين المالك السابق للمؤسسة وعناصر دائرة تنفيذ الأحكام القضائية الذين حاولوا الحجز على المؤسسة وتشميعها، وخلال التلاسن تناول إيليا أفريانوف سلاحه الناري وأطلق النار على أحد الأشخاص.



و.ش



بنا 0830 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2017/12/27 - 43 : 11 AM