ماليزيا تسجل أقل نسبة من حيث الفقراء في جنوب شرق آسيا كوالالمبور في 27 ديسمبر/ بنا / ذكرت وكالة الانباء الماليزية " بيرناما " نقلا عن كتاب الحقائق العالمية لوكالة الاستخبارات الأمريكية إلى أن ماليزيا تسجل أقل نسبةً من حيث الفقراء في منطقة جنوب شرق آسيا .



ونقلت الوكالة الماليزية عن وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الدكتور صالح سعيد كرواك إن نسبة الفقر بهذا البلد تبلغ 3.8 في المائة مقارنة مع فيتنام وإندونيسيا 11.3 في المائة)، وكل من تايلاند (12.6%)، ولاوس (22%)، والفلبين (25.2%) وميانمار(32.7%) .



وتابع يقول عبر تدويناته الشخصية "وإذا قورنت بالدول المسجلة لنسبة عالية من الفقر مثل سوريا (82.5%) ومدغشقر (75.3%) وزمبابوي (72.3%)، فأنا شاكر لله شكراً على نجاح بلادنا الاحتفاظ بالرخاء" .



وأعرب الوزير عن ثقته بقدرة البلاد على تحقيق الهدف المرجو لتكون دولة ذات دخل مرتفع، وأن عام 2018 سوف يعد ظروفاً أفضل للشعب الماليزي .



وجاء في كتاب الوكالة الامريكية أن الناتج المحلّي الإجمالي للفرد الواحد بماليزيا البالغ 27,200 دولار أمريكي في سنة، أفضل بكثير من مثيلاتها الإقليمية مثل تايلاند (16,800 دولار)، وإندونيسيا (11,700 دولار)، والفلبين (7,700 دولار)، وفيتنام (6,400 دولار)، وميانمار 6,000 دولار) ولاوس (5,700 دولار) .







ع ذ



بنا 0820 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2017/12/27 - 24 : 11 AM