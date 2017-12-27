رئيس هيئة الاركان الروسية : اجابات واشنطن بشأن قاعدة التنف مبهمة موسكو في 27 ديسمبر /بنا/ أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن إجابات الولايات المتحدة بشأن قاعدتها في التنف بجنوب سوريا مبهمة وغير مفهومة.



مشيرا إلى أن تواجد العسكريين الأمريكيين هناك يتعارض مع "الفكر السليم"، وخاصة في الوقت الراهن لأن أراضي سوريا تحررت من كل عصابات داعش الإرهابية ، ولذلك لم يعد هناك وجود لأي خطر أو تهديد من أراضي سوريا.



تجدر الإشارة إلى أن القاعدة الأمريكية توجد في موقع حامية التنف بالبادية جنوب سوريا، وفيها تجري عمليات تدريب وتجهيز قوات معارضة سورية.



وكانت روسيا اعلنت امس انها بدأت التأسيس لوجود دائم في قاعدتي طرطوس وحميميم.



خ.س



بنا 0745 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2017/12/27 - 48 : 10 AM