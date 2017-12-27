مصرع 5 عمال جراء انهيار منجم للفحم شمالي أفغانستان كابول في 27 ديسمبر/ بنا / لقي خمسة عمال مصرعهم جراء انهيار في منجم للفحم شمالي أفغانستان.



وقد وقع الانهيار في منجم "دهني طورا" الواقع في قضاء "دري صوف" بالولاية وفق الناطق باسم ولاية سامانغان، صديق عزيزي.

وأوضح عزيزي أن 10 عمال كانوا في المنجم لحظة وقوع الإنهيار، تم إنتشال جثث خمسة منهم، وإنقاذ أربعة آخرين فيما لا يزال عامل واحد محاصراً تحت الأنقاض.



وأضاف أن فرق البحث والإنقاذ تواصل جهودها لإنقاذ العامل المحاصر بالمنجم.







و.ش



بنا 0723 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 73 اخر تحديث : 2017/12/27 - 37 : 10 AM