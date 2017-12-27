قوات الاحتلال الأسرائيلي تداهم عدة مناطق في محافظة الخليل الخليل في 27 ديسمبر / بنا / داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين في مخيم العروب، وبلدتي يطا، وبيت عوا جنوب وغرب الخليل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واستولت على ثلاث مركبات، وفتشت عدة منازل لمواطنين فلسطينيين .

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل رزق عودة مسالمة في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومنزل جمال عبد عوض من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياتهما.



من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وانتشرت دوريات الاحتلال في مناطق التماس والمواجهات في بلدة سعير ومخيمي العروب والفوار.





ع ذ



بنا 0715 جمت 27/12/2017





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2017/12/27 - 33 : 10 AM