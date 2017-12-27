عقوبات أمريكية ضد مسؤولين عن برامج كوريا الشمالية الصاروخية واشنطن في 27 ديسمبر / بنا / فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على مسؤولين كوريين شماليين يقول إنهما قائدان مهمان في برامج البلاد للصواريخ البالستية.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء أنها ستفرض عقوباتها على العضوين في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، بما في ذلك تجميد الأصول في الولايات المتحدة. والمسؤولان هما نائب مدير إدارة تصنيع الذخائر كيم جونغ سيك والنائب الأول لمدير نفس الإدارة لي بيونغ تشول.



وقال مسؤولون أمريكيون إن التقارير تشير إلى أن كيم يلعب دورا رئيسيا في جهود التحول من الوقود السائل إلى الصلب. كما أوردت التقارير أن ري مسؤول مهم في برنامج كوريا الشمالية لتطوير الصواريخ البالستية العابرة للقارات.



يذكر أن المسؤولين ورد اسمهما على لائحة عقوبات القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا في نوفمبر الماضي .





ع ذ



بنا 0649 جمت 27/12/2017





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