نائب الرئيس اليمني يلتقي عدداً من قادة المناطق العسكرية ويطلع على سير العمليات القتالية مأرب في 26 ديسمبر /بنا/ عقد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم،اجتماعاً برئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي وقادة المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة للاطلاع على سير العمليات العسكرية في إطار مختلف المناطق وتموضع الوحدات العسكرية التابعة لها.



ونقلا عن وكالة الانباء اليمينة، فقد اشاد نائب الرئيس بالتضحيات والانتصارات التي يسجلها الجيش بمساندة ودعم قوات التحالف، معبراً عن تهانيه بالانتصارات التي تحققت في بيحان ونهم والجوف ومختلف الجبهات.



كما استعرض مع قادة المناطق عدداً من القضايا المرتبطة بأداء مهامهم العسكرية.



خ.س



بنا 1200 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2017/12/26 - 53 : 04 PM