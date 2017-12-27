الكنيست تناقش غدا قانون "إعدام الفلسطينيين" عربي القدس عاصمة فلسطين/رام الله في 26 ديسمبر / بنا / تناقش الكنيست الإسرائيلية، غدا الأربعاء مشروع قانون " إعدام الفلسطينيين" ، الذي بادر إليه حزب " إسرائيل بيتنا "، برئاسة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية. بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"

وذكر موقع عرب 48، ان مشروع القانون تم تقديمه مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في يوليو الماضي.



وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.



ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.



وقد أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تحفظه، ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.



في ذات الموقف أكد رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ندف أرغمان، معارضة الشاباك فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية، والقدس.



وبرر وزير الجيش ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد الإعدام في بعض الدول الغربية، ومنها: أميركا، مستعرضا تجربتها في فرض عقوبة الإعدام، إذ أنه في المعدل هناك أكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وعليه يقول: "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم ".







ع ذ



بنا 0845 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2017/12/26 - 00 : 12 PM