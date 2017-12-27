16 مركزا شرطيا في القدس لتعزيز السيطرة على المدينة المقدسة عربي القدس في 26 ديسمبر /بنا/ افادت وكالة الانباء الفلسطينية ان سلطات الاحتلال تخطط لإقامة 16 مركزا شرطيا جديدا في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدس المحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة.



وذكرت الوكالة ان ذلك يأتي وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للاحتلال اثر "هبّة باب الأسباط"، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو الماضي.



ولفت المصدر الى أن أذرع الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودها في باب العامود، أحد أشهر أبواب القدس القديمة، وتشمل إنشاء مقر لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، وقد تم الانتهاء من وضع الأساسات وتشييد بعضها.





خ.س



بنا 0754 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2017/12/26 - 07 : 11 AM