وزير الخارجية المصري في اديس ابابا لمتابعة مفاوضات سد النهضة عربي القاهرة في 26 ديسمبر /بنا/ يبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو، نتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، نقلا عن وكالة انباء الشرق الاوسط، أن الزيارة تأتي في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وإبداء حسن النية وإرساء دعائم التعاون، مع الحفاظ الكامل على مصالح مصر المائية المشروعة.



وقال "إن التحرك المصري يأتي انطلاقاً من إدراك كامل بحساسية الموقف الحالي نتيجة توقف مسار المفاوضات الفنية، وأثر ذلك على تأخر عملية إعداد الدراسات التي من شأنها أن تحدد الآثار المحتملة للسد على مصر وكيفية تجنبها، لاسيما وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015 يلزم الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول سنوات ملء خزان السد وأسلوب تشغيله على ضوء نتائج تلك الدراسات".







خ.س



بنا 0703 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2017/12/26 - 15 : 10 AM