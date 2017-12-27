طيران التحالف يستهدف تعزيزات للمليشيات الانقلابية شرق تعز عربي تعز في 26 ديسمبر /بنا/ استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا الحوثية في إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز.

و قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية، إن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للميليشيا، مكونة من أطقم عسكرية ومدرعات متمركزة في عشفل إحدى مناطق الحيمة بمديرية التعزيزية شرق تعز، أسفرت عن مصرع واصابة عدد من العناصر في صفوف المليشيات الانقلابية.



كما اكد المصدر مصرع اثنين من ميليشيا الحوثي واصابة ثالث بنيران الجيش اليمني والمقاومة في قرية البركنة مقبنة غرب تعز.



وعلى جبهة نهم، ذكرت الوكالة ان محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف تفقد المواقع الأمامية للجيش من المنطقة العسكرية السابعة في سلسلة جبال الحمراء والقناصين آخر معاقل الانقلاب في ميمنة جبهة نهم، ووقف على الانتصارات المحققة في جبهة نهم خلال الأيام الماضية، ومنها سلسلة جبال القناصين التي تم تحريرها لتنتقل المعركة باتجاه أرحب.









خ.س



بنا 0646 جمت 26/12/2017





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2017/12/26 - 15 : 10 AM