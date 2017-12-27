رئيس البرلمان العربي: قرار جواتيمالا بنقل سفارتها لدي اسرائيل الى القدس المحتلة جاء بضغوط أمريكية عربي

القاهرة في 25 ديسمبر/ بنا / أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم أن قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الواقع .. قائلا: "إن هذا القرار جاء نتيجة الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها".





وأضاف السلمي - في تصريح أدلى به عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة: "لقد رأينا إرادة المجتمع الدولي متمثلة في رفض القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".



وتابع : "لدينا خطة في البرلمان العربي للتصدي لهذا القرار الأمريكي مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة عالميا لشرح قضية القدس وأهميتها بإعتبارها أرضا محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال".







م.ح.



بنا 2216 جمت 25/12/2017





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2017/12/26 - 21 : 01 AM